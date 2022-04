Alain CHAUFFIER

L'education, la formation et les sciences humaines sont mes domaines de prédilection. Spécialiste d'ingienerie de la formation et du management, je suis aussi un expert reconnu dans les champs du handicap et des publics fragiles. La dynamique de projet et l'écriture sont également deux axes de recherche et d'intervention que j'ai largement investis. Specialiste du partenariat j'assume aujourd'hui des responsabilités d'élu local et d'administrateur de centre de gestion de personnels de collectivités territoriales. Une autre de mes implications actuelles concerne l'insertion des jeunes avec un investissement fort comme Président d'une mission locale. J'assure aussi des fonctions au sein d'un TGI.

Je suis succeptible d'intervenir comme conférencier, formateur, auditeur-evaluateur, accompagnateur de projets et équipes dans l'ensemble des domaines ci-dessus. Contact : alainchauffier@yahoo.fr.



Mes compétences :

Ecriture

Education

Formation

Handicap

Management

Formation professionnelle