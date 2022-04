Alain CHAUTEAU

Bonjour,

Je débute ma "carrière de retraité actif" et je peux réaliser une activité annexe de Conseils & Services.

MES SERVICES

Ces services ne relèvent pas, par nature, des Actes de commerces. Le statut juridique est celui de la profession libérale et indépendante de tout réseau.

Les missions sont réalisées exclusivement dans le cadre d’un Mandat -Articles 1984 à 2010 du Code Civil). Ce Mandat est conventionnellement rémunéré par honoraires.

Il s’agit de Conseils en gestion, protection et développement du patrimoine personnel et/ou entrepreneurial des Particuliers. Cela peut être également des missions de médiation avec des Tiers (particulier ou entreprise) pour du recouvrement de créances ou de l’apurement de dettes.



En ce qui concerne l’ensemble du patrimoine personnel ou d’entreprise, particulièrement celui relatif au patrimoine immobilier, tant pour les actes Conservatoires que pour les actes d’Administration, la mission est menée soit par une mise en relation et un accompagnement, soit par Représentation Mandataire auprès des prestataires professionnels (architectes, rénovateurs, réparateurs, agent immobiliers, banques etc). Tout engagement nécessitant à terme des débours du Mandant fera obligatoirement l’objet de devis des prestataires consultés. Ces devis devront être impérativement visés pour acceptation par le Mandant avant toute exécution des prestations.

Concernant les actes de Disposition, l’action est menée en relation avec les Agents Immobiliers choisis par le Mandant et en relation directe avec les Notaires des acquéreurs potentiels. Elle sera faite soit par une mise en relation et un accompagnement soit par Représentation Mandataire auprès des prestataires professionnels (Notaires et Agent Immobiliers).

In fine, les aliénations seront toujours réalisées avec le concours du Notaire et l’Avocat du Mandant.



EXPÉRIENCES DE MA CARRIÈRE:

Expérience professionnelle : Directeur du développement Crédit Immobilier de France/ Directeur général de Maisons d'En France Midi Pyrénées/ Responsable de la Formation en Transactions Immobilières & du développement de Réseaux Immobiliers/ Conseiller en placements financiers des français expatriés/ Cadre Développement de Réseau de Franchise Immobilier Prestige/ Négociateur Immobilier.

DIPLÔMES:

-Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. 2010 Paris VII

-Diplôme Universitaire de Gestionnaire de l’Economie Sociale et Solidaire. 2005 Bordeaux III

-Certificat de Management du Commerce International. 1998 BEM Bordeaux

-MBA – Master in Business Administration 1991 International University of San Francisco