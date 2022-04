Alain CHAUTEAU

- Vous êtes Dirigeant d'Entreprise ou Manager d'une ou plusieurs équipes,

Vous savez que quelle que soit la taille de votre entreprise, son histoire, l'expérience et la compétence de ses dirigeants et de ses collaborateurs, il est toujours possible d'en améliorer la performance,

Vous souhaitez vous faire accompagner opérationnellement pour établir et gérer votre budget, bâtir et piloter vos plans d'action, mettre en place une Gestion performante des Ressources Humaines ou pour tout autre domaine.



- Vous ou vos collaborateurs avez la volonté sincère d'évoluer, de devenir plus performant, de développer votre potentiel, de vivre en meilleure harmonie avec les autres et avec vous même,

Vous ou vos collaborateurs traversez (ou anticipez) une période difficile en raison de changements importants ou de tensions relationnelles dans votre vie personnelle ou professionnelle,

Vous ou vos collaborateurs ressentez le besoin de vous faire aider par quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, qui est disponible pour vous écouter, qui a l'expérience personnelle nécessaire et une compétence reconnue de Coach praticien.



- > Je vous propose de mettre à votre disposition ma double compétence de Conseil et de Coach pour vous accompagner en fonction de vos besoins et de vos attentes.



Mes compétences :

Coaching

Management

Ressources humaines

Organisation

Communication