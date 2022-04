Depuis une vingtaine d'années, Alain CHEBILI étudie les liens entre les états méditatifs, les niveaux de croissance personnelle et les approches thérapeutiques. Hypnothérapeute & sophrologue, il favorise aujourd'hui, au travers de son Cabinet (Sophro-évolution59), l'accès aux bénéfices des pratiques thérapeutiques, des approches sophrologiques, méditatives et de cohérence cardiaque. A l'âge de 20 ans, il vit sa 1ère expérience contemplative et associée aux états modifiés de conscience. Celle-ci est vécu comme une "révolution" (évolution) intérieure. Car l'état de conscience est tel qu'il s'investit profondément dans la pratique et la compréhension des mécanismes qui relient le corps et l'esprit. Ce champs de connaissance fait l'objet de recherches aujourd'hui abordées par les Neurosciences (Spécialité : Sciences contemplative)

Sa passion pour le social, l'être humain et la capacité de l'homme à dépasser ses propres limites, l'oriente dans un 1er temps vers la profession d'Educateur spécialisé où il y évoluera pendant 10 ans. Son expérience de terrain et ses formations psychologiques le confortent dans l'intérêt de développer les approches en développement personnel et en thérapie complémentaire.



Former aujourd'hui aux approches sophrologiques, d'hypnose, aux techniques et applications thérapeutiques des sciences de la conscience et plus spécifiquement à la gestion émotionnelle, Alain CHEBILI propose des interventions et accompagnements personnalisés en séances individuelles, en groupe et en entreprise.



Il est en outre le fondateur et animateur du Club de Relaxation du Hainaut & ses disciplines associées. (Sophrologie - Méditation - Yoga-Nidra- Relaxation - Cohérence Cardiaque - Auto-hypnose)





Alain CHEBILI est membre de la Chambre Syndicale de Sophrologie et de la National Guild of Hypnotists (NGH)



* CABINET SOPHRO-EVOLUTION59, Alain CHEBILI (Siret 508 162 815 00015)

137, rue Louise de Bettignies. 59230 Saint-Amand-Les-Eaux :

--- > Site web :Array



* CLUB DE RELAXATION DU HAINAUT (Association loi 1901)

Séances à la Salle Socioculturelle de CHÂTEAU L'ABBAYE

Tous les mardis de 19h15 à 20h30.



--- > Site web : http://club-de-relaxation-du-hainaut.fr



Mes compétences :

Gestion du stress

Psychothérapie

Sophrologie

Santé

Formation

Yoga

MOB (Mouvements Oculaires Bilatéraux)

Hypnose

Auto-Sabotage

Mindfulness

Thérapie des parties