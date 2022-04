Alain CHENAVIER

Supporte le développement à l’international de l'activité M2M d'Orange Applications for Business (entité d'Orange Business Services dédiée au développement de solutions et à l'intégration IT).

Coordonne les activités de Business Development et l'Avant-Vente sur les projets Smart Cities et Internet Of Things sur le périmètre Moyen Orient et Pays Emergents

Fournit un support transverse aux équipes d'Orange Business Services en Europe, APAC, et Amérique



Mes compétences :

Informatique Embarquée

M2M

Santé

Fleet Management

NTIC

Transport

GPS

Smart Cities

Internet of Things

Marketing