Julien FILLIARD

Scrum master et développeur, mon activité de gestion de projet a pour objectif l'optimisation des processus de développement grâce à l'intégration continue, l'automatisation des tests applicatifs et la conceptions d'architectures logicielles facilement maintenables et évolutives.

En tant que Scrum master, j'organise et planifie les tâches de l'équipe de développement et garantit le respect des méthodes agiles.

En tant que développeur, je définis l'architecture logicielle en collaboration avec l'équipe de développement et applique les spécifications émanant du product owner.



Mes compétences :

JavaScript

Zend studio

Android

Symfony

Perl

PHP

Ajax

Java

Adobe Flex

HTML

SEO

Web

JQuery

CSS