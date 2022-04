Alain CHESNEAU

Alsogroupe a été créé pour répondre aux difficultés rencontrées par les TPE et PME.

Votre problème devient le nôtre, nous unissons nos compétences et notre énergie pour vous proposer la meilleure solution.

Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche d'amélioration continue en vous faisant profiter pleinement de notre expérience: conseils et formation en recrutement, management, expression orale et communication.



Mes compétences :

Management

Aéronautique

Ingénierie

Lean IT

Qualité

Amélioration continue