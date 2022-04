Deepa HUGNIN

Ayant une expérience éprouvée face à la clientèle avec des exigences élevées en matière de qualité de service ainsi que dans la réalisation des objectifs de productivité, j'assure aujourd'hui une relation de confiance et collaboration avec des clients sur des marchés très compétitifs dans divers domaine d’activités.



En plus de la gestion des besoins des clients, mon travail exige un degré élevé d'organisation, de communication, des compétences dans la formation et dans la presentation de projet, dans la coordination des équipes, la résolution de problèmes et la prise de décision immédiate.



Membre enthousiaste dans une équipe, avec une attitude positive et solidaire en toute circonstance. Je suis orientée vers les résultats, motivée a atteindre les objectifs, capable de prendre l'initiative et de travailler seule ou en équipe avec la volonté de trouver des solutions aux défis.



Spécialités: Front Office Management (Hotelier), Supervision des opérations francaises (BPO), New Business Development (BPO), les ventes, l'amélioration continue, la relation client, le service client, le marketing, la formation et les compétences de présentation.



J'ai travaillé dans l'industrie du tourisme pendant plus de 12 ans, dans le domaine hôtelier, la gestion de destination, la réservation et agence de voyage. Durant les 4 dernières années, je me suis adapté à de nouveaux rôles dans le secteur du BPO et depuis octobre 2012 comme Analyste dans le Développement des Affaires a Apollo Blake.