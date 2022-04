Alain CHEVAL

•Tenue de la comptabilité générale et analytique.

•Situation et préparation des écritures de fin d'exercice pour l’expert comptable.

•Déclarations fiscales et sociales, établissement des bulletins de salaire, gestion du personnel.

•Relations avec les tiers, les banques, les fournisseurs et les clients.

•Mise en place d’un reporting mensuel et présentation à la direction.

•Maîtrise du logiciel Sage ligne 100 et 30 et mise en place d’un prologiciel.