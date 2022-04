Alain CHEVALIN

Développement d’activité – Analyse d’environnement et de marché, concurrence, produits. Définition de stratégies en fonction des ressources disponibles, business plan. Exécution, contrôles et ajustements pour atteindre les objectifs de croissance.

Stratégie commerciale – Approche différenciée des clients, définition des objectifs de vente, mise en place de partenariats et canaux de ventes, ajustement des tarifs en fonctions des réalités du marché, priorité à la satisfaction du client.

Gestion financière – Compréhension des différences financières internationales, responsabilité budgétaire entière, investissements, distribution, rapports aux actionnaires.

Ressources humaines – Mise en place d’équipes multiculturelles, fonctions transverses, motivation et développements personnels, responsabilisation.





Mes compétences :

Gestion des entreprises

Développement commercial

Expertise technique