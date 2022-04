Reza RAHIMI

Je suis responsable de l'entretien et la réparation de tous les équipements liés aux technologies de l'information, y compris les systèmes d'information et de communication, des dispositifs de fréquence radio, les ordinateurs portatifs, ordinateurs industriels et .. sur Iran Khodro Co (IKCO)

Je suis également membre de l'équipe de l'Automation Industrielle et comité de pilotage de l'identification et des technologies de suivi.



Mes compétences :

WINCC

Protool

OFFICE 2007

RFID

Visual Basic

Microcontroleurs

Microsoft Windows Server 2003

Active Directory

Microsoft SQL Server 2008

TCP/IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows NT

Microsoft SQL Server 2005

Technical support

Symantec Ghost

Microsoft Office

Database Administration

S 7

Support technique of PDA