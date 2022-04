Alain CHRISTIENNE

Officier de marine, je bénéficie d’une longue expérience embarquée qui m’a permis de profiter d’une exceptionnelle ouverture au monde sur les cinq continents. Mes trois commandements ont été l’occasion de développer le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative et de comprendre la place essentielle de l’humain dans la conduite d’un équipage.

Ma formation d’ingénieur, renforcée par un parcours initial de mise en œuvre des systèmes d’armes navals, s’est épanouie au travers de six années consacrées au développement et au déploiement des systèmes d’information et des réseaux d’infrastructures de la défense.

Les fonctions de directeur d’un centre de profit couvrant trois régions administratives du sud de la France m’ont placé au cœur des finances et des marchés publics. A la tête d’un millier d’hommes et de femmes, civils comme militaires, j’ai su valoriser leur action et leur permettre de s’épanouir dans un environnement nouveau issu de la fusion des meilleurs pratiques de chacune des trois armées.

Enfin, mes actuelles responsabilités répondent à l’intérêt que j’ai toujours manifesté pour l’histoire et la géopolitique, qui me permettent d’apporter un jugement singulier et objectif au service des plus hautes autorités du ministère.