Alain CICOM

4 Awards Européens



4 European Awards in Innovation and Employment

Depuis 18 années, plus de 270 entreprises accompagnées



More than 270 companies accompanied in 18 years



Cicom est située au coeur de la première technopole d’Europe, Sophia Antipolis, avec 1500 entreprises pour un effectif global de 30 000 personnes.



Cicom favorise la création et le développement d’entreprises innovantes en offrant une gamme complète de services adaptés :

• Accompagnement des porteurs de projets

• Financement de projets (ingénierie financière)

• Conseil en investissements financiers



Cicom is located at the heart of Sophia Antipolis, the first European Science and Technology Park with 1500 companies and 30 000 people



Cicom encourages the creation and development of innovative companies by offering a complete range of adapted services :

• Support for new entrepreneurs

• Projects and companies financing

• Consulting for financial investment