Thierry SEDARD

Madame, Monsieur,



Mon expérience professionnelle dans le domaine de la chaussure, la maroquinerie haut de gamme et la fabrication de bracelets de montre en cuir précieux depuis plus de 15 ans m’a permis de parfaire mes connaissances dans tous les domaines techniques et opérationnelles .



Mon parcours à différentes fonctions de responsabilité m’a permis de conduire les projets suivant :



• Être le garant de la production,

• Création d’un pôle formation pour valoriser le savoir-faire,

• Assurer un climat de confiance et faire évoluer les équipes,

• Animer les actions 5S, d’amélioration continue, les équipes actives,

• Mettre des indicateurs de performances et accompagner les équipes dans leurs analyses pour développer leurs autonomies,

• Être un acteur actif dans la mise en place de nouveaux projets,

• Assurer un suivi de la gestion administrative,

• Être le garant du respect des règles de vie commune.



Mon sens de l’analyse, mon dynamisme et mon écoute m’ont permis d’être un interlocuteur privilégié et un acteur actif dans la résolution de problèmes dans le respect des exigences, et ainsi répondre aux besoins de qualités, coûts et délais par le Lean management.



Je recherche un poste proche du terrain pour accompagner et valoriser le travail des artisans, développer un projet et des valeurs de savoir-faire.



Je vous propose de nous rencontrer pour échanger sur les missions du poste que vous cherchez à pourvoir et vous présentez les réalisations que j’ai pu mener durant mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Logistique

Production

Management

Administratif et financier

Supply Chain et Production

Sieges

IBM Hardware