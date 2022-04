Alain CIMAZ

Riche d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans en commerce international chez Ubifrance (ex. Centre français du commerce extérieur), je conseille et accompagne les entreprises françaises dans leurs projets de développement à l'international.

En charge des secteurs de la franchise et du e-commerce au sein du service Distribution et Services, j'aide les entreprises de ces domaines à trouver des partenaires à l'étranger (investisseurs, master-franchisés, prestataires de services...).

Mes domaines d'expertise sont la recherche d'information et les langues étrangères.