Alain CLAUDE

Des formations et des expériences professionnelles IT complémentaires, sans interruption depuis l'université. Dans l'ordre historique :

. un acquis « technique » solide,

. une opportunité bénéfique associant la « technique » et le « commerce »,

. une dynamique « commerciale » éprouvée.



Principaux points forts : Polyvalent (Manager, Commercial, Technico-Commercial, Informaticien) et adaptable, expériences diversifiées, compétences techniques, sens du service, goût du challenge et du contact, tenace, aime le travail en équipe avec une réelle capacité à travailler en toute autonomie et en télétravail ainsi que la capacité à gérer des VIP de "tout âge".



Faits marquants : Prix du Président d'IBM France (90), gagnant au concours commercial ECS « Get Smart 2001 », auteur d'un livre informatique chez Masson.



Activités sportives : Champion de France ASSU en athlétisme, Semi-marathons (Bailly, Bois d’Arcy, Rambouillet…), Marathons (Paris, New-York, de la Liberté…), « Trails » (Ecotrail IDF…) et les trois plus beaux « Ultra-Trails » Européens (la Réunion, l’UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc), l’Ultra Marin autour du golfe du Morbihan).



Mon objectif : un poste de confiance à responsabilités comme Directeur Commercial, Directeur des Achats ou autres opportunités, en IDF ou à Bordeaux.



Mes compétences :

Direction commerciale

Développement commercial

Stratégie commerciale