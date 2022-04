Alain CLAUDON

Je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière. J’ai pour projet de mettre mes compétences et mes capacités professionnelles au service d’une collectivité. Ma formation initiale dans l’Armée de l’air, couplée à mes expériences professionnelles et personnelles, m’a permis d’acquérir un savoir faire et un savoir être reconnus. Passionné de bricolage, je possède une bonne connaissance générale du bâtiment, riche d’une expérience réussie de 4 années dans une entreprise de BTP.



Mes compétences :

Formation et encadrement

Gestion administrative

Services généraux

Métiers du batiment

Maintenance technique

Maintenance piscine et spa