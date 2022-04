Alain COCO

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine industriel en instrumentation, électricité et automatisme.



Actuellement dans une activité projet travaux neufs, je suis responsable d’une équipe de 6 personnes.

j’ai une expérience au niveau du chiffrage et de la gestion de projet. de plus une expérience de chantier en travaux neufs et de mise en service d'installation.

Plus spécialisé dans le domaine de l’instrumentation, j’ai de bonne compétence en électricité, je maitrise le logiciel Caneco BT, j’ai réalisé des études ; de remplacement de TGBT, la rénovation du courant contrôle d’une installation (chargeur batterie 110 Vcc) , installation d' onduleurs, de pompe à rotor noyé , de transformateur, l'aménagement de local technique et remplacement de groupe froids.



Mes compétences :

Gestion de projet