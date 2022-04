Alain COLOMBO

Fort d’une expérience de 20 ans dans le domaine du génie climatique, je suis actuellement à la recherche d’un emploi de technico-commercial.

Après une année chez un installateur franchisé, j’ai travaillé chez un distributeur du groupe COMAFRAN. Ma tâche consistait à renseigner techniquement et commercialement des installateurs régionaux et nationaux sur des produits de chauffages, régulations, ventilations et climatisations, ainsi que d’assurer quelques formations produits.

Suite à trois ans de bons et loyaux services, j’ai intégré les rangs du fabricant en climatisation DAIKIN AIRCONDITIONNING en tant que responsable commercial sur le secteur lorrain.

Je gérais un portefeuille client générant un CA de 9 M€ et composé d’installateurs régionaux et nationaux, de BE, de distributeurs ainsi que de responsables techniques.

Mon rôle était aussi d’assurer les formations techniques, séminaires et visites d’usine ainsi que les relations entre mes clients et notre service technique.

Sous la responsabilité d’un directeur d’agence, j’étais autonome et je travaillais en « home office ».

Suite à des problèmes médicaux, j’ai été licencié et après un long combat contre la maladie, je me sens enfin capable de reprendre une carrière professionnelle normale et de redonner le meilleur de moi-même.

Je serais ravi de vous rencontrer afin d’entrer plus en détail sur les motivations qui ont suscitées mon intérêt pour votre société.

Je reste à votre disposition pour un entretien et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.





