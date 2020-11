Alain COLOMBO

Consultant, plus de 25 ans d'expérience au niveau des directions générales de grandes et moyennes entreprises.



Avant d'être Directeur Conseil chez Unisys, Principal chez Cap Gemini Consulting.



Projets de transformation et de digitalisation dans les secteurs de l'assurance et de la banque de détail, de l'industrie du voyage, et des utilities, et plus généralement dans toute l'industrie des services.



Spécialiste de la structuration et de la gouvernance des DSI, de l'optimisation des projets des métiers et de leurs outils informatiques, des programmes de transformation (notamment fusions et acquisitions internationales) pour tirer partie des gisements d'efficacité à la fois par une meilleure organisation et motivation des salariés, et par des outils adaptés.



Planification stratégique des SI, structuration des portefeuilles de projet, mise en œuvre et suivi des projets induits.



Expérience sur des projets internationaux et multiculturels, y compris en équipe virtuelle.



Mes compétences :

Conduite du changement

Conseil

Optimisation des process

Direction des systèmes d'information

Transport Aérien

Management

Organisation

Assurance

Architecture d'Entreprise

Tourisme

AMOA

Informatique