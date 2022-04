Alain CONIGLIARO *

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis passionné depuis bientôt 30 ans par le monde du bâtiment et de son évolution.

Avec un esprit créatif et innovateur, j'apprécie également la technique et la normalisation.

Du travail en groupe ou en individuel, de la collaboration à la prise de décision, je intègre toujours dans les missions proposées.

Apprendre et transmettre font aussi partie de mon savoir-faire et savoir-être.

Toujours attentif par les nouvelles contraintes et nouvelles technologies, je sais appliquer ma connaissances et mon expériences dans chaque nouveau projet.

Au plaisir d'échanger ou de se rencontrer pour une future aventure professionnelle



Mes compétences :

Conseil

Innovation

Gestion de projet

Construction modulaire et préfabriqué

Soutiens technique pour la réalisation de prototyp

Assistance à maitre d'oeuvre

Pilotage de projet et de chantier

Recherche et développement de produit industriel l

Assistance à maîtrise d'ouvrage