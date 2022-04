Alain CORNUT

Poste: Depuis 13 ans , Prospection et suivi auprès de clients et prospects des grandes entreprises du secteur tertiaire et industriel en France.





Suivre, entretenir les relations et participer à la détection de projet auprès des directions Achats nationales des prospects ou clients tels que : ( Banques, Assurances, Fonctions publiques, Industries...) , etc…



En résumé :

Prospecter afin de développer le Chiffre d’affaires sur les grands compte francais.

Maintenir le Chiffre d’affaires en développant une relation durable et de proximité avec mes clients en capitalisant sur les relations établies.

Garantir le succès de toutes les étapes du process de vente.

Travailler en collaboration avec les équipes avant-vente.

Assurer un reporting régulier.

Participer et intervenir en qualité de représentant de la société lors de salons et événements professionnels sur Paris.

Maintenir une connaissance approfondie de mon marché et de mes concurrents.