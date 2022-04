Alain CORPEL

Parcours professionnel

---------------------------------

Responsable Sécurité des Systèmes d'Information depuis 2001 dans la division Vins et Spiritueux du groupe LVMH

Responsable des projets de Sécurité des Systèmes d'Information entre 2000 et 2001 dans le groupe LVMH

Enseignant à l'université de Technologie de Troyes depuis 2006

Conférencier à Paris 8 depuis 2006

Chef d'entreprise d'une société d'informatique de 1991 à 1998



Formation

--------------

Master en Sécurité des Systèmes d'Information



Domaines de compétences

---------------------------------------

Audits sécurité (techniques et organisationnels) et plans d’actions associés

Analyses de risques : Ebios, Mehari

Audit de vulnérabilités

Politiques sécurité

Plans de secours et de plans de continuité

Sécurisation des salles informatiques

Réseaux sans-fil sécurisés

Design et déploiement d’architectures de sécurité

Sécurisation des postes de travail et des postes nomades

Cryptographie

Pare-feu et de VPNs (IPSEC, SSL)

Plans de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information

Chartes sécurité

Mise en conformité vis-à-vis de la CNIL et des différentes lois (SOX, LSF)

Veille sécurité



Mes compétences :

Ciso

Conférencier

Enseignant

Enseignement

Informatique

RSSI

Sécurité

Sécurité des Systèmes

Sécurité des systèmes d'information

Sécurité des systèmes d’information

Sécurité informatique

Système d'Information

Systèmes d'Information