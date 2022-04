Alain CORRIHONS

Responsable de centre de profit depuis plus de 14 ans je maitrise aujourd’hui le management notamment dans ma capacité à appréhender les situations complexes, à faire preuve de rigueur et à définir des plans d’actions structurés qui intègrent les ressources dont je dispose.

Durant ces années d’expérience, j’ai pu acquérir plusieurs compétences clés :



Management d’équipe :

Encadrement d’équipes pluridisciplinaires.

Recrutement du personnel des équipes services.

Etablissement du plan de formation.



Développement du chiffre d’affaire :

Encadrement hiérarchique et animation d’une équipe de commerciaux.

Définition et mise en place de stratégies commerciales de developpement

Réalisation de campagne d’E mailing.

Organisation de journées portes ouvertes.



Gestion de centre de profit :

Elaboration et suivi des budgets régionaux.

Contrôles et analyse des marges de différentes activités.

Négociation avec les fournisseurs.



Consolidation et pérennisation des relations clients :

Responsable de la relation et du développement du service client.

Analyse des enquêtes de satisfaction, et mise en place d’actions correctives.



Organisation du travail :

Contrôle et optimisation des indicateurs de performance.

Auditeur interne au niveau national (Qualité, sécurité environnement).

Correspondant qualité sécurité environnement sur une agence régionale.

Détermination des moyens nécessaires.

Contrôle du respect des process et mise en place d’amélioration si nécessaire.



Gestion de projets :

Membre du comité national de pilotage des projets d’entreprise dans la cadre du plan de vol de l’entreprise.

Chef de projet pour la réorganisation d’un service complet dans chaque agence au niveau national.

Participation à plusieurs commissions de suivi de projets.





Mes compétences :

Organisation et stratégie

SAP

Travail en équipe

Management

Management de projet

Responsable de centre de profits

Auditeur interne

Écoute