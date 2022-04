Alain COTELLON

Conseil Fashion Business



Après plus de 3 ans d'expérience dans le domaine Commercial chez Dell Computer fabricant de matériels informatique, et 5 années dans le Marketing Retail pour la grande distribution chez Catalina Marketing. J'ai décidé de mettre ainsi mon expérience commerciale, au service des TPE, PME de la mode. J'ai développé ce concept Shop & Pick, pour donner de la visibilité à de jeunes Créateurs, ou Stylistes de Mode, et divers artistes issus du monde de l' Art.

L'association de nos métiers et expériences nous permet d'exploiter des projets harmonieux et ambitieux dans le domaine de l'art et de la mode. Promouvoir des artistes et des créateurs autour d'événements et manifestations culturelles, donner de la visibilité et permettre de se développer. Pour cela, divers collaboration avec des structures adaptées, auront un rôle de catalyseur de talents.

En réunissant la diversité et la solidarité de l'art contemporain, on fait émerger la rentabilité et la compétitivité de la mode. Chaque étapes permet de construire un lien plus étroit, entre la complémentarité de ces domaines. C'est en créant des projets artistiques de ce types, que l'on offre aux artistes, ou créateurs ce tremplin à travers des événements. Dans cet esprit de fusion, on augmente le potentiel de chacun, pour vivre quelque chose d'unique.









Mes compétences :

Mode

Conseil aux entreprises

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Haute couture