Alain COUDRAY

Formation terminée. Je suis désormais artisan à mon compte dans l'aménagement intérieur. Cuisines, Salles de bains, menuiseries intérieures, parquets, cloisons...

Mon entreprise : A.M.A.I , Alain Menuiseries Aménagements Intérieurs





Je suis actuellement en formation pour une reconversion professionnelle.



Mon poste chez Altissemiconductor :

Technicien supérieur test en ligne au service engineering :



Responsable du suivi d’un produit du point de vue tests et caractérisations électriques

Gérer les critères de monitoring

Maîtriser et optimiser les méthodes et l’outil d’analyse des résultats de mesures

Contrôler le bon déroulement du processus de la fabrication pour un produit donné

Valider la mise en place des actions correctives du procédé de fabrication et des équipements de production

Garantir le respect des normes et des procédures

Travailler en équipe et participer aux groupes de travail