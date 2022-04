Alain COUGOULIC

On peut me caractériser comme un généraliste des SI que se soit dans la gestion des applications ou dans la gestion des infrastructures. Cette généralité je l’ai acquise au travers de mes expériences dans divers secteurs métiers (Télécom, Défense, Chimie/Pharma, Banque/Assurance, etc.). Entre autres, j’ai accompagné des DSI dans la mise en place d’applications, des refontes de SI, ou dans leur exploitation.





Aujourd’hui, les DSI s’orientent inexorablement vers une « offre de services », i.e. un ensemble de « produits de consommation ». Mais comment appréhender ce virage qui implique une standardisation des besoins métiers, une mutation des métiers de la MOA, de la MOE et des prestataires de services (éditeurs, hébergeurs, SSII) ?



La réponse à cette question réside dans la maitrise du SI par la gouvernance de l’entreprise. Cette maitrise est acquise par la mise en place d’une organisation adéquate au métier et évolutive aux nouveautés technologiques. Cette organisation est à même de gérer les priorités, la sécurité des services et leurs optimisations. Elle est la clé pour définir l’offre de services d’un SI et en déterminer les externalisations adéquates.



