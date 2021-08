Pascal RIFARD

Depuis 2008, j'exerce la fonction de Consultant-Développeur / Chef de projet technique Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 au sein de la société CALLIOPE.



Fort d'une expérience de 20 ans en développement et en progiciels de gestion, j'ai abordé de nombreuses situations dans la conception et la mise en oeuvre des systèmes d'informations tant sur le plan technique que sur le plan fonctionnel (comptabilité, achat, vente, stock, production) et métier (menuiserie, céréaliers, aéronautique, société pétrolière, etc.) de la PME-PMI aux grands groupes industriels.



Réactif et passionné, la recherche et la mise en place de solutions sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



Les technologies transverses sont de plus en plus prégnantes dans l'informatique de gestion car elle doit aussi se doter d'une informatique de communication. J'étudie ainsi particulièrement les technologies orientées Web et de mobilité.



Parce qu'un projet informatique c'est aussi et avant tout un travail d'équipe, du relationnel et du partage, j'ai acquis dans le cadre de mes différentes fonctions un savoir-faire rédactionnel, des qualités de synthèse et d'écoute notamment dans l'étude des besoins et du management.



Responsable, ayant le sens de l'engagement et l'esprit d'équipe, je met un point d'honneur sur la satisfaction client.

_________________________________________________________________



Certification Microsoft Dynamics NAV 2013 C/Side Solution Development

Certification Microsoft Dynamics NAV 2009 C/Side Solution Development

Certification Microsoft Dynamics NAV 2009 Installation and Configuration



Certification Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization and Configuration



Mes compétences :

Visual Studio .NET

Maîtrise des risques

Business Intelligence

Sharepoint

Microsoft Dynamics CRM

ASP .Net

Windev

Microsoft Dynamics NAV

SQL Server 2014