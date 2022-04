Alain COUILLAULT

J'ai créé Ansade avec le souhait de mettre à disposition des entreprises de toutes tailles, et notamment des PME, des solutions de Gestion de la Relation Client simples et adaptés à leurs besoins.





Mon parcours :

Cofondateur, Président honoraire et Président d'Honneur de l'Association des Professionnels des Industries de la Langue (APIL).



Directeur de produits chez Albert Inc, SA, éditeurs de logiciels d’accès à l’information ;



Chef de produits chez LexiQuest, éditeurs de solutions linguistiques, et précédemment, VP Delivery Management (LexiQuest), Directeur de projets dans la même société.



Consultant Sénior NTIC chez immedi@ société de conseil



Chef de projets localisation, puis responsable avant-vente GRED chez Digital Equipment.



Dr en Linguistique et Informatique

Bilingue Anglais/Français.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Gestion des connaissances

GRC

Internet

Knowledge Management

Linguistique

Management

Microsoft CRM

Site internet

Web