Alain COURBEZ

Professionnel du services aux entreprises depuis 30 ans, auprès de grands comptes Bancaires, assurances et protection sociale.



Assistance à maitrise d'ouvrage, direction de projet et forfait, pilotage de transition de si et organisations, accompagnement de projets et de managers.



> Méthode Organisation :



o PMO – Centralisation du suivi du pilotage et accompagnement des projets d’une organisation.

Mesure de l’avancement d’un projet, gestion des risques opérationnels.

o Audit technique – rétro documentations fonctionnelles et techniques d’applications ou de processus.

o Mise en place et animation de réunions / Comité de pilotage Activité/projets.

o Accompagnement de décideurs lors de la mise en place d’une nouvelle organisation.

o Mise en place d’activités de recette technique et fonctionnelle.

o Accompagnement des MOA : conseil, coordination, formation

o Accompagnement et pilotage d’opérations de migration technique ou transfert de SI



> Projets de Système d’information :



o Recueil de besoins utilisateurs.

o Conception/Réalisation des cahiers des charges / de spécifications fonctionnelles

o Pilotage ou assistance MOA de projets informatiques mono ou multi sites

o Pilotage ou assistance MOE de projets informatiques mono ou multi sites

o Qualification / Tests / Recette fonctionnelle / Intégration technique / Gestion des incidents

o Cycle de vie d’une application (conception, développement, intégration, MCO, fin de vie).

o Cycle de vie d’un projet (constitution d’un projet, comitologie, suivi opérationnel, régulation, clôture).



> Compétences fonctionnelles :



o Management d’équipes (jusqu’à 50 collaborateurs)

o Pilotage de cellule de crise

o Assurances IARD : contrats, sinistres, statistiques, relation client, relations tiers (experts, re assurances), commerciales.

o Processus de migration technique, transfert de SI

o Banque de détail : relation client, Moyens de paiement, credits

o Qualification / Test / Recette



> Outils employés :



Méthodes :

o Méthode de tests

o Conduite et suivi de projet

o Animation de réunion

o Conduite du changement

o Planification (Diagramme Gantt / PERT)

o Méthode de conduite de projets (Prince 2)

o Itil V3

o MERISE, SADT



Outils, Progiciels :

o MS Project, Augeo, Artemis, PSNext, pmw

o Mega, IEW

o Visio, SERENA/ Teamtrack (Workflow)



> Connaissances techniques :



o Langues : Anglais, Niveau intermédiaire

o IBM, HP Unix , AIX, Windows serveur, architectures N Tiers

o Système d’exploitation : Windows, Unix, Linux, Zos

o Langages de programmation : Cobol, Pacbase, SQL, Java J2e

o Outils bureautiques : MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project)

o Urbanisation et organisation de SI



Mes compétences :

Manager

Organisation

Chef de projet

Gestion des risques

Pmo

Amoa

Assurance IARD

Banque

Informatique

Conseil

Organiser

Diplomatie