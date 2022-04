Madame, Monsieur, bonjour,



Depuis trente ans, le développements de produits techniques, la conception de machines spéciales complexes et la gestion de grands projets, alliant créativité et techniques, font partie de mon quotidien.



Une lecture rapide de mon curriculum-vitae vous permettra de vous rendre compte que mes expériences ont souvent été guidées par mes passions de la technique, de l'innovation, de la qualité. Celles-ci m'ont permis d'acquérir de multiples compétences par le travail et de cumuler des succès techniques dans les domaines variés que j'ai souhaité explorer.



Depuis le début de ma carrière professionnelle, je suis resté fidèle à un certain nombre de valeurs qui me caractérisent comme : l'écoute du client, l'esprit d'entrepreneur, le respect des hommes, la rigueur, la recherche permanente de l'innovation, l'ouverture d'esprit, l’engagement, le sens des responsabilités, …



La simple cohérence des paroles et des actes, l’enthousiasme et la passion du travail bien fait, m’ont très souvent permis de fédérer rapidement les équipes que j’ai eu le plaisir de mener.



Après huit années d'un travail acharné comme dirigeant de PME, et malgré quelques beaux résultats techniques et commerciaux, j’ai dû arrêter mon activité en 2008. Après huit ans et demi au sein de B. Braun Medical SA, marquées par de réels succès techniques, économiques et humains, je souhaite relever de nouveaux challenges qui soient en adéquation avec mes compétences élargies et puisse me permettre de continuer à allier travail et passion.



Je me réjouis de vous rencontrer prochainement pour en parler et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.







Alain COZIAN



Mes compétences :

Maîtrise de Solidworks

Maîtrise des outils de simulation

Maîtrise du pack Office sur MAC et PC, MS Project,