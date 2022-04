Alain CRUZALEBES

D'abord orienté vers la formation et l'environnement qui constituaient l'essentiel de mes centres d'intérêts initiaux, une carrière professionnelle dans l'industrie m'a permis de m'exprimer in fine dans une branche industrielle liée à l'environnement : la télégestion de sites industrielles dans le domaine de l'eau potable, l'assainissement, le gaz, l'énergie...

Fabriquant d'automates de télégestion performants et de systèmes de supervisions, nos systèmes utilisés essentiellement par des collectivités publiques et des grands comptes comme VEOLIA, SUEZ, EDF, ESSO-REP, SNCF, en France et à l'étranger essentiellement dans les pays francophones comme le Maroc, le Senegal, la Tunisie, ainsi que dans les Dom-Tom.



Mes compétences :

Bâtiment

Energie

Environnement

gaz

pétrole

Supervision

Télégestion

Télésurveillance