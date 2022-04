Gilles NGUYEN

ON SOLUTION DEVIENT IT MATION©



L'objectif d'IT MATION, permettre à nos clients de transposer rapidement les idées en réalité en éliminant les obstacles techniques et financiers.

IT MATION propose des solutions et des services pour les applications SCADA, MES, MIDDLEWARE et IIoT.

La marque IT MATION© illustre le positionnement transversal d'Ignition, à la fois compétent dans l'automation et dans l'informatique.

Enseignants et étudiants, intégrateurs systèmes, utilisateurs finaux, venez découvrir Ignition.

Une plateforme, des possibilités infinies.



Comprendre Ignition en 2" : http://youtu.be/ZN_ak0pUZCs



www.on-solution.net /Array



Mes compétences :

GTB

GTC

GTC GTB

Historian

HMI

Linux

MES

OPC

SCADA

Supervision

Supervision industrielle

Télégestion

TRS

Python