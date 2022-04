Alain CURATO

Assistant coordination Achats au sein de la branche française du groupe Röhlig, je suis chargé de centraliser et diffuser les informations nécessaires aux commerciaux dans la réalisation de leurs cotations.



Je réalise également des rapports, des présentations, et des calculateurs sous Excel. Ce qui m'amène à apprendre le langage vba.



C'est une société dynamique et agréable, pleine de rapports humains positifs, et au sein de laquelle je souhaite demeurer autant que possible.



Mes compétences :

Internet

Informatique

Logistique

Photoshop

Traduction

Windows

Pack Office

Histoire

Import-export

Jeu de go

Visual Basic

Relecture / corrections

Office