8 ans d'expérience dans :

- systèmes automatisés (collectivités et entreprise)

- génie des procédés de dépollution (collectivité)

- études scientifiques et techniques (collectivité)

- réponses appels d'offre DSP eaux usées + eau potable (entreprises)



Recherche mobilité géographique en Nouvelle Aquitaine (33, 40 et 64) sur des postes dans le secteur eaux : ingénieur procédé / ingénieur chef de projet offres commerciales