Alain CURIAL

Chimiste de formation initiale, j'ai ensuite suivi un cursus Sciences de la Terre jusqu'à la soutenance de ma thèse de doctorat en 1986 (financée par Schlumberger, avec le concours de Gaz de France). Le thème : les formations évaporitiques (salifères) de Bresse (SE de la France) étudiées au travers des diagraphies différées, avec point focal sur le site de stockage en cavités salines de Gaz de France à Etrez.



Fin 1986, j'intègre le CNRS en tant que chercheur sous contrat pour 2 ans (financement de L'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs - ANDRA) : recherche appliquée sur les formations salifères et leurs méthodes d'étude en forage et les techniques de diagraphies différées applicables.



Fin 1988, je crée la société DIASTRATA avec deux associés, cabinet d'études en Géosciences et Environnement que je dirige depuis sa création. DIASTRATA revendique son indépendance vis-à-vis de l'Etat et de tout groupe ou structure privée : nos expertises et diagnostics sont donc libres de toute pression, toute incitation et tous intérêts extérieurs. Son capital social est détenu exclusivement par des personnes physiques.



En parallèle :



Par ailleurs, j'étudie avec deux autres partenaires, les possibilités d'installation d'un site d'exploitation et de transformation de gypse en plâtre dans une contrée lointaine. Une société a été créée à cet effet : Lanna Group.



