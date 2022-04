Alain D'AUTHEVILLE

Bonjour,



Au début de mon parcours professionnel, j'ai choisi de completer ma formation commerciale de généraliste par une découverte active du monde du travail via la grande distribution, je n'ai pas été déçu ...



Après 4 années captivantes, j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de l'énergie,secteur en pleine évolution, qui me passionne toujours aujourd'hui.



j'interviens sur le marché des professionnels et des collectivités territoriales et pour faire simple mon job consiste à promouvoir l'énergie gaz naturel auprès des maîtres d'ouvrages et des prescripteurs sur le territoire de Régaz.