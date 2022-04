Alain D'EUDEVILLE

Co-fondateur de « Youston » une web application d’aide à la gestion de crise :Array, qui vient de recevoir le trophée de l'innovation 2014 décernée par la CCI 56



Conseiller en communication auprès de dirigeants d’entreprises, d’organisations ou d’institutions, confrontés à des situations délicates telles que :

-l’annonce de mauvaise nouvelles : restructuration, licenciements, fermetures...

-les changements d’organisation, de stratégie, de management, les réformes,…

-la mise en œuvre de projets "PUMA" (Projets Utiles Mais Ailleurs) générateurs d’inquiétudes et d’oppositions,

-les fusions, acquisitions et cessions d’entreprises ou de sites,

-les situations de crises…



Capitaine de frégate de réserve de la Marine Nationale, conseiller en communication auprès des services de l’état (Commandos Marine, GIGN) engagés dans des opérations de contre-terrorisme et de libération d’otages.



A très bientôt sur Viadéo, par mail : adeudeville@youston.com ou téléphone : 06 76 05 49 10.



Mes compétences :

Argumentaires

Communication

Communication de crise

Conduite du changement

Formation

Gestion des Risques

Innovation

Intelligence économique

Interview

Média

Média training

Parole en public

Prise de parole

Prise de parole en public

PUBLIC

Training