Jean-Paul RIVIÈRE

Dans les 80’s, j'ai quitté l’univers des belles lettres et de l’enseignement pour me lancer dans celui de la publicité. j'ai travaillé comme Directeur de Création dans les agences de grands groupes de communication français (Havas puis Publicis) et anglo-saxons (WPP) jusqu’en 1998, année où j'ai fondé ma première agence, Rivière&co. Fin 2013 j'ai créé Winissimo pour répondre aux attentes des marques et des entreprises en termes d'innovation et de changement.



Specialtés : Marketing, Communication et Publicité, Branding, Change Management.