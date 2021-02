Alain D'ONORIO

Depuis plus d’une quinzaine d’années, j’ai acquis une expérience dans la conduite et le développement de projets principalement dans le domaine des SI. Cette expérience a été acquise au sein de SSII ou mes diverses missions m’ont conduit à travailler pour des entreprises comme France Télécom, GEMALTO, Crédit Agricole, ASF, … mais aussi des administrations (Ministère de la Défense, Ministère de la Santé, …).



Ces projets ou j’ai eu différents rôles, du développeur en passant par Architecte logiciel pour finir par assumer des fonctions de directeur de projet, m’ont permis d’acquérir des compétences techniques et managériales.



Actuellement en poste chez REAL.Not une filiale du groupe ADSN, je suis responsable d'un pôle Maîtrise d'Oeuvre de 14 personnes en charge du développement logiciel de plusieurs produits et notamment le MICEN.



Mes compétences :

Dev JAVA J2EE (Spring, Struts, Hibernate, JSP, ...

Dev. NET

IDE : Eclipse, Visual Studio

Serveurs d'applications : Tomcat, Weblogic, IIS, W

CMS : Joomla, Spip

OS : Windows, Linux

UML : Enterprise Architect, Rational, Objecteering

Base de données : ORACLE, MySQL, Objet (Versant)

Suivi et Management de projets

Architecture informatique

Spécifications fonctionnelles

Spécifications techniques

Direction d'équipes MOE