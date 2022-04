Alain DAEFFLER

Après 10 années en cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et avec mon diplôme d’expertise comptable en poche, j’ai choisi de quitter le monde de l’expertise comptable et du conseil fin 1999 pour travailler au sein de « PME » et ainsi de participer plus activement à la vie de l’entreprise. Ma double compétence (DAF / DRH), me permet de participer à la plupart des décisions stratégiques de l’entreprise et de seconder efficacement le dirigeant. Après 3 années en tant que DAF / DRH pour les 2 filiales françaises d’un groupe allemand, j’ai choisi de rejoindre la Brasserie Meteor fin 2002. Cette PME 100% familiale me permet un véritable épanouissement professionnel, grâce à un vrai projet d’entreprise partagé par tous (Actionnaires / Direction Générale) et à la diversité de mes missions qui nécessitent une adaptation permanente.