Alain DAILLY

Le mot Traiteur correspond à une appelation où de nombreux métiers se regroupent. La définition reste encore alambiquée aujourd'hui, ce qui ne favorise peut-être pas votre compréhension.

Il est facile pour un traiteur de vendre un plat préparé ou bien des petits fours. Mais organiser une réception de A à Z, cuisiner des produits en laboratoire, assurer le transport en liaison froide sur le lieu de la réception, garantir la finition sur place ainsi que la remise en température, le dressage, le service avec son personnel, son matériel et tous les éléments nécessaires à la réussite de la manifestation, ne s'improvise pas.



Il va s'en dire que notre métier demande une organisation et un service sanitaire des plus sérieux. Nous nous devons d'être responsables de nos convives. Un bon traiteur est une personne qui contunie à travailler quand toutes les autres veulent s'arrêter.



Et je finirai par une phrase qui me tient à coeur :



Traiteur : du verbe traiter, qui en vieux français, était synonyme de régaler.



Jolie devise non?



