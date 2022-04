Alain DAKROUB

" Vous êtes animé par l'envie de relever des défis profondément humains et vous êtes convaincu que les talents sont la ressource vive des entreprises".



Définit ainsi ma politique profondément entrepreneuriale..



D'autre part,

- Disponibilité immédiate.

- Aucune préférence pour les secteurs géographiques.



Vous avez au sein de votre entreprise des attentes auxquelles mes expériences

Correspondent. Nous pourrions en discuter .....



Mes motivations



'On dit de moi que je suis une personne solide et énergique qui trouve sa motivation dans la réalisation des tâches exigeantes et difficiles. J'aime jouir de l'autorité nécessaire pour résoudre les problèmes, ou trouver des solutions novatrices. J'apprécie un environnement de travail qui offre une certaine sécurité et qui me permet de prendre le temps nécessaire à l'accomplissement correct des tâches pour exercer mes capacités de management et encadrer, planifier, et veiller au respect des règles de sécurités pour atteindre les objectifs et la bonne tenue des délais.



Une capacité à traduire les caractéristiques techniques en bénéfices client.



Avec une volonté à hiérarchiser l'importance des exigences clients, la rigueur, et mon

Organisation me permettent de réaliser des dossiers d'offre attractifs et compétitifs. Un goût prononcé pour le management des appels d'offres, et la capacité à fédérer des équipes pluridisciplinaire transversale.



Mon sens de l'organisation et mon bon relationnel seront des avantages pour mon

Intégration rapide au sein d'une équipe dynamique et conviviale.



Mes responsabilités m'ont permis d'obtenir une vision pluridisciplinaire et transversale dans l'entreprise, et de devenir un acteur majeur de l'amélioration continue ainsi qu'une aide fiable pour la prise de décisions au sein de l'entreprise.



En quelques lignes,...



Je possède une grande diversité de qualités susceptibles d'intéresser les entreprises. En effet, j'assume volontiers mes responsabilités, je sais faire preuve d'autorité et accepte volontiers les missions difficiles.



Je fais généralement preuve de patience et de calme et sait rassurer les clients ou les collaborateurs mécontents.



Me montré exigeant lorsqu'il s'agit de performances et de comportement. En tout cas, lorsque je suis en société, je n'ai aucun problème pour lier connaissance avec des personnes que je ne connais pas.

Je parviens assez facilement à avoir une vision d'ensemble sur un projet et à définir précisément quels vont être les points forts et les points faibles.



La polyvalence est ma principale qualité. J'aime beaucoup découvrir des choses nouvelles et diversifier mon horizon.



Multiculturelle Multilingue.





Mes compétences :

Management d'équipes

Responsable grands comptes

Management de projets

Directeur de projet

Ambitieuse et sens de responsabilité