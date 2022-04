Alain DALLARD

Depuis 1996, j'ai la chance de travailler dans un secteur d'activité qui me passionne (le bâtiment, l'agrandissement de l'espace de vie): je conçois, réalise les métrés et chiffrages de projets de surélévation de maison ou d'immeubles sur le "Grand Toulouse". Mon secteur d'activité demande beaucoup d'engagement personnel,de rigueur et de disponibilité.

J'ai vu cette entreprise passer de 6 à une 40aine de salariés (1996-ce jour) et j'espère y avoir contribué grâce au temps et à l’énergie consacrés au développement de notre activité.

Je suis très enthousiaste d'avoir commercialisé et réalisé plus de 500 projets de surélévation depuis 1996.

Mon employeur "Espace Charpente" (leader du marché de la surélévation sur le "Grand Toulouse") commercialise et fabrique de 8 à 10 projets de surélévations par mois et compte une quarantaine de salariés pour plus de 1500 réalisations depuis sa création en 1989.



Mes compétences :

Vente