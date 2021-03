ART & COMMUNICATION



CREATION DE CONCEPTS & CONTENUS

POUR LA COMMUNICATION ECRITE ET AUDIOVISUELLE



- Ecriture pour la communication et les médias

- Sujets divers pour magazines, sites, blogs

- Web-documentaires pour entreprises et fondations

- Documentaires et reportages avec réalisateur

- Livres "mémoire des villes et des entreprises" avec éditeur

- Conception-rédaction outils de communication et collecte de fonds



Après plus de 20 ans d'expérience en communication "d'utilité humaine" et en journalisme, je travaille également sur des sujets d'intérêt général pour la télévision et le web.



Ma démarche est de créer et scénariser de nouveaux concepts, notamment pour valoriser les actions entreprises par les ONG, à travers des sujets passionnants et intéressant le grand public.



Expertise en communication d'intérêt général acquise avec des agences spécialisées (Publicis, TBWA, Saatchi, Grey, Excel, Optimus, Maxyma, Faircom, Médiaprism...) et les grandes ONG (Unicef, Amnesty International, Greenpeace, Fondation de France, etc.). J'ai également été responsable de création chez Publicis Dialog.



J'ai écrit en 2000 la chanson "IQBAL" pour Pierre Bachelet sur les droits des enfants exploités, qui figure sur son dernier disque "Une autre lumière".



Je réalise aussi pour la presse des portraits d'artistes et personnalités, certains impliqués dans des causes humaines et sociétales en particulier pour les droits des femmes et des enfants.



Pour en savoir plus :

Tél. 06 07 24 18 22 ou alain.damecour@yahoo.fr



Portraits d'artistes et sujets culturels :



Très sensible aux sujets liés aux droits des enfants et des femmes.



Passionné de jazz et musiques du monde. Exposition itinérante textes et photos : "Les femmes, la musique et le monde", avec un projet de livre sur ce thème.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Photographie

Scénariste

Interviews

Auteur