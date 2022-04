Alain DAMY

Mon parcours professionnel a toujours été de m'adapter en fonction des demandes et de mes besoins. Cela m'a donc permis d'occuper des postes divers et variés dans des champs d'activités très différents les uns des autres :

Directeur en restauration (Paris et Bruxelles 50 pers), Commercial, Chargé de mission pour une holding, Formateur recruteur en vente directe, Réalisation projet immobilier à l'étranger (durant 8 ans en République Dominicaine).

Des actions plus ponctuelles : Montage de la régie télé du parlement algérien, Agencement et rénovation, Conseil en informatique et création de site internet...

Ma curiosité et ma soif d'apprendre m'ont amené dans de nombreux pays. Toujours tourné vers les autres pour partager. J'ai une forte capacité relationnelle, je m'adapte et apprend très vite.



Je recherche un emploi pour mettre à profit mes compétences:

Trouvé des solutions nouvelles, pragmatiques ou intuitives, créatives. Sortir des schémas classiques, évoluer dans un climat de respect pour travailler en confiance. Rechercher ce qu'il y a de positif dans chacun de nous pour mieux grandir et privilégié une communication saine.

Je suis ouvert à tout secteur d'activité (mais plus à l'aise dans tout ce qui est technique), car derrière chaque métier il y a des HOMMES....

J'aime les challenges.

Bonne notion d'anglais et d'espagnole

Et quand on me demande d'où je viens je préfère répondre que je suis TERRIEN.



Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Ecoute

Empathie

Encadrer

Persévérant