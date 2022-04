Alain DANET

"Je suis concepteur en communication. Mon utilité c'est d'aider les dirigeants à avoir de l'empathie avec leur marque et ses publics, et utiliser la communication pour réussir leur projet



Je crois que les entreprises qui ont un supplément d'humanité ont un avantage concurrentiel insaisissable, qu'on appellera au choix la patate, le moral, la niake, le fighting spirit... Elles ont la communication en elles et avec elles.



C'est un fluide qui irrigue du positif jusqu‘au coeur de leurs produits, de leurs marques, de leurs collaborateurs, de leurs organisations... et de leurs clients. C'est une énergie qui génère des idées, du sens, de l'envie et de l'optimisme.



Cette énergie, c'est la cause d'Alien.



Alien sait écouter une entreprise, dans toutes ses dimensions, dans son feeling. Alien pense que la communication est une affaire de décideur et qu'elle doit naître de la raison d'être de l'entreprise.



Trouver cette raison d'être et la traduire en énergie communicative, voilà la raison d'être d'Alien."



Mes compétences :

Publicité

Conseil

Création

Communication

Marketing

Management

Internet

Édition