Alain DARNAJOUX

Cadre financier avec 15 ans d'ancienneté couvrant tous les aspects pluridisciplinaires de la responsabilité administrative et financière : reporting, contrôle de gestion, trésorerie, fiscalité, processus budgétaires, animation et évolution des équipes, systèmes d'information financière et ressources humaines.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Contrôle budgétaire

Comptabilité analytique