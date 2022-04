Alain DAUFES

Formation : Ingénieur CNAM Electrotechnique

Emploi / Carrière : EDF ou détaché d’EDF



1980 - 1984 : GUADELOUPE Ingénieur EDF (exploitation réseaux HTA & BT et centrales autonomes , management agences, responsable des dépendances…)



1984 - 1986 : Détachement EDF /CAMEROUN Sonel : Direction Equipement Travaux Réseaux neufs



1986 - 1990 : Mission EDF /MAURITANIE Sonelec : Mission Banque Mondiale : Distribution Electricité et Eau : résorption impayés et pertes non techniques, mise en place système informatique : suivi clientèle, exploitation réseaux, adjoint au Directeur Technico-commercial…



1990 - 1991 : Béziers Montpellier centre EDF/GDF Travaux réseaux Electricité et Gaz Subdivision de Béziers



1992 - 2004 : Détachement EDF/ NOUVELLE CALEDONIE Enercal : Chef du Service Distribution :

suivi clientèle, construction et exploitation réseaux HTB,HTA,BT ,exploitation centrales hydrauliques et thermiques.



2004 mise en inactivité EDF



2004 – 2017 :Ingénieur Consultant Diverses missions

Audit : HTA, BT; Informatique de gestion; Gestion Clientèle : CAMEROUN, LIBAN, MAURITANIE, MAYOTTE, MAROC.

Formateur : Habilitation Electrique UTE C 18 510



Mes compétences :

Audit

Distribution

Electricité

Formation

Production

Réseaux électrique