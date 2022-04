Alain DAVID

Je suis membre du comité exécutif du crédit Foncier

directeur du développement

la direction du développement englobe le marketing, la communication commerciale, l'animation commerciale, les grands comptes, et l'assistance a la maitrise d'ouvrage des projets informatiques, pour l'ensemble des activités du crédit foncier: Financement des particuliers, financements corporates et services immobiliers.

.

J'ai été précédemment directeur des grands comptes. Cette direction a pour mission de développer des relations partenariales avec les acteurs majeurs du marché francais, qu'ils soient public ou privés.

Nous mettons à leur dispositon une offre complète de financements et de services immobiliers destinées à la fois aux particuliers et aux Corporates.



après une début de carrière professionnelle dans la grande distribution, j'ai intégré l'UCB , établissement financier spécialisé dans le crédit immobilier, en 1988 ou j'ai occupé de nombreux postes dans tous les secteurs de l'entreprise.

Directeur de région, de l'après vente,d'un réseau commercial, des engagements,du recouvrement judiciaire.

En 2003 j'ai intégré le comité de direction générale, puis ai été DG de deux filiales (BNP Paribas Investimmo et MRC Métier regroupement de crédit)

à partir de fin 2007 j'ai dirigé les activités en France de cetelem immobilier et d'avril 2009 à janvier 2011 la globalité du métier crédit immobilier de BNP Paribas Personal finance.

depuis février 2011 j'ai rejoins le Crédit Foncier



Mes compétences :

Crédit immobilier

Management

Banque

Marketing stratégique

Immobilier

Internet

direction générale